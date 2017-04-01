

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e bir mektup göndererek, Ümit Milli Takım'ın Ukrayna ve Azerbaycan ile yaptığı özel maçların aday kadrosuna sarı-lacivertli takımdan oyuncu alınmamasına tepki gösterdi.



21 Yaş Altı Ligi'nde Fenerbahçe'nin en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti: "Eğer sporcular ve kulüpler sportif başarıları ile orantılı şekilde milli takımlarda temsil olanağına sahip olamayacaksa, kulübümüzün de altyapılara yatırım yapma anlayışını revize etmesi gerekir. Özellikle 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın seçimindeki çarpıklığa dikkatinizi çekiyor, milli oyuncu seçiminde adil bir anlayışın hakim olmasını arzu ediyoruz."







kaynak:sabah