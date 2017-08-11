İkisi de Brezilyalı... Giuliano da Alex gibi Coritiba doğumlu ve ne tesadüftür ki Fenerbahçe'ye 27 yaşında transfer oldu. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası, efsane futbolcusu Alex de Souza ile büyük benzerlikler taşıyor.

ALEX İLE BENZERLİKLERİ HERKESİ HEYECANLANDIRDI

Uzun bir aradan sonra özlemini duyduğu 10 numaraya kavuşan Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Giuliano, tıpkı Alex gibi 27 yaşında Kadıköy'e geliyor. Sambacı, Fenerbahçe'nin en iyi yabancı futbolcusu kabul edilen Alex gibi Coritiba doğumlu... Yıldız oyuncu oyun zekası ve saha içindeki hareketleriyle de efsaneyi andırıyor. Büyük benzerlikler ortaya çıkınca da Fenerbahçe taraftarı yerinde duramıyor. Sosyal medyadaki Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zenit'ten transfer edilen Giuliano'nun takıma büyük güç katacağı görüşünde. onun da tıpkı Alex de Souza gibi büyük izler bırakacağını düşünüyorlar.

CUMA AKŞAMI İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano'nun Cuma akşamı İstanbul'da olması bekleniyor. Brezilyalı, 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen golcü bir isim... Geçen sezon Rusya Ligi'nde Zenit formasıyla 38 maça çıkan Sambacı, bu maçlarda 17 gol atarken 9 da asist yaptı. Giuliano, Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta 8 gol atmayı başardı. Yıldız futbolcu dün Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.

Kaynak: Takvim

Kaynak: haberinburada