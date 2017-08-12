KANARYA, VALENCİA'NIN ŞİLİLİ YILDIZI İÇİN TEKLİF YAPTI
Fenerbahçe, Valencia'da forma giyen 31 yaşındaki Şilili Fabian Orellana için kulübüne kiralama teklifi yaptı.
Fenerbahçe ile ilgili her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Bunlardan biri de İspanya'dan geldi.
Valencia'ya yakınlığıyla bilinen Super Deporte Gazetesi, Fabian Orellana için Sarı- Lacivertliler'in teklif yaptığını yazdı.
3 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Orellana geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Valencia'da kiralık olarak oynamış, geçtiğimiz ay ise 3 milyon Euro'ya (12.5 milyon TL) bonservisi alınmıştı. Ancak teknik direktör Marcelino'nun Şilili oyuncuyu kadroda düşünmediği, Celta ile yapılan kiralık anlaşması nedeniyle bonservisin zorunlu olarak alındığı kaydedildi.
Marcelino'nun 31 yaşındaki futbolcuya, "Seni kadroda düşünmüyorum. Oynamak istiyorsan, ayrılman senin için en iyisi" dediği kaydedildi. Yıllık 1.5 milyon Dolar (5.3 milyon TL) maaşı olan Orellana için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yaptığı ve bunun kabul edildiği belirtildi.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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