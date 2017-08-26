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Fenerbahçe'de omuz bağlarından sakatlık yaşayan Hollandalı golcü Robin van Persie, takımını 2 hafta yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin bekleneni bir türlü veremeyen Hollandalı golcüsü Robin van Persie, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
2 HAFTA YOK
Tecrübeli oyuncu sakatlığı sebebiyle 2 hafta forma giyemeyecek. Omuz bağlarından problem yaşayan van Persie, takımını bu süre zarfında yalnız bırakacak.
BEKLENENİ VEREMEDİ
Fenerbahçe formasıyla 87 maça çıkan 34 yaşındaki golcü, 36 gol ve 7 asistlik performansıyla otoriteleri ve taraftarlarını memnun edemedi.
Kaynak: haberinburada
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