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Kanarya, RvP'den gelen sakatlık haberiyle yıkıldı

KANARYA, RVP'DEN GELEN SAKATLIK HABERİYLE YIKILDI

Fenerbahçe'de omuz bağlarından sakatlık yaşayan Hollandalı golcü Robin van Persie, takımını 2 hafta yalnız bırakacak.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 21:00
Puan Ver : Kanarya, Rvp'den Gelen Sakatlık Haberiyle Yıkıldı(7/10)3

Fenerbahçe'nin bekleneni bir türlü veremeyen Hollandalı golcüsü Robin van Persie, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

2 HAFTA YOK

Tecrübeli oyuncu sakatlığı sebebiyle 2 hafta forma giyemeyecek. Omuz bağlarından problem yaşayan van Persie, takımını bu süre zarfında yalnız bırakacak.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe formasıyla 87 maça çıkan 34 yaşındaki golcü, 36 gol ve 7 asistlik performansıyla otoriteleri ve taraftarlarını memnun edemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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