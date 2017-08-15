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Kanarya açığı kapatıyor! Yıldız oyuncuya teklif yapıldı

KANARYA AÇIĞI KAPATIYOR! YILDIZ OYUNCUYA TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe, Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'ndan verim alamadığı sol bek bölgesi için, Atletico Madrid'de forma giyen 31 yaşındaki sol bek Guilherme Siqueira'ya 1.5 milyon Euro teklif yaptı.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Kanarya Açığı Kapatıyor! Yıldız Oyuncuya Teklif Yapıldı(6/10)2

Fenerbahçe sol beke takviye yapmakta kararlı... Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın performansından memnun olmayan Sarı-Lacivertliler, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Guilherme Siqueira'yı istiyor.

1.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Madrid ekibine 1.5 milyon Euro'luk teklif yapan Fenerbahçe, gelecek cevabı bekliyor. 2014'ten beri A.Madrid'de oynayan 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor.

Atletico Madrid de oyuncudan para kazanmak için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Kaynak: Takvim


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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