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Kanalizasyon kazısında bulunmuştu! 1700 yıllık sunak çalındı

KANALİZASYON KAZISINDA BULUNMUŞTU! 1700 YILLIK SUNAK ÇALINDI

Afyonkarahisar'da geçen yıl kanalizasyon kazısında ortaya çıkan Roma Dönemi'ne ait 1700 yıllık sunağın çalındığı ortaya çıktı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Kanalizasyon Kazısında Bulunmuştu! 1700 Yıllık Sunak Çalındı(10/10)6

Afyonkarahisar'da geçen yıl kanalizasyon kazısında ortaya çıkarılan ve üzeri toprakla kapatıldıktan sonra korumaya alınan Roma dönemine ait mermer sunak çalındı. Paha biçilemeyen sunak için tüm müzeler ve mezat salonlarıyla sınır kapılarına uyarı yapıldı.

Türkiye bir yandan yurtdışına kaçırılan tarihi eserleri evlerine geri getirebilmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yeni bulunan hazineler kayboluyor. Bunun son örneği Afyonkarahisar'da yaşandı.

KANALİZASYON KAZISINDA BULUNMUŞTU

Geçen yıl kasım ayında Organize Sanayi Bölgesi'nin arka girişinde yapılan kanalizasyon kazısında tarihi eser olduğu sanılan bir mermere rastlandı.

BOĞA FİGÜRLÜ 1700 YILLIK SUNAK

Üzerinde boğa başı kabartması bulunan sunağın Roma dönemine ait yaklaşık 1700 yıllık bir eser olduğu anlaşıldı. Paha biçilemeyen eser, üzeri kapatılarak koruma altına alındı.

ÜZERİ TOPRAKLA ÖRTÜLMÜŞ TEKRAR KAZI YAPILACAKTI

Çevresinde yapılan çalışmaların ardından aralık ayında arkeologlar eşliğinde tarihi sunağın çıkarılması için yeniden sondaj kazısı yapıldı. Ancak mermer sunağın yerinde olmadığı anlaşıldı.

SINIR KAPILARINA DA UYARI YAPILDI

Çalındığı belirlenen 80x40 santimetrelik sunağın bulunması için geçen hafta içinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü harekete geçti. Yetkililer tüm müzeler, koleksiyonerler ve tarihi eser satışlarının yapıldığı mezat salonlarına uyarı yazısı gönderdi. Eserin yurtdışına çıkartılma ihtimaline karşılık da sınır kapıları uyarıldı.

GÖBEKLİTEPE'NİN HEYKELİ DE KAYIP

Dünyanın ilk tapınağı olan Şanlıurfa Göbeklitepe'de de benzer bir hırsızlık yaşanmıştı. Eylül 2010'da Göbeklitepe kazılarında arkeologlar, 40-50 santimetre boyunda Neolitik döneme ait bir insan başı ve üzerinde bir yırtıcı hayvan bulunan heykele ulaştı.

11 BİN 600 YILLIK HEYKEL DE ÇALINMIŞTI

11 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen heykelin devamını bulmak ve çevresini daha detaylı incelemek için bölge korumaya alınıp kazı ertesi güne bırakıldı. Ancak ertesi gün bölgeye giden kazı başkanı Prof. Dr. Klaus Schmidt ve ekibi, heykelin yerinde olmadığını gördü. Çalışmalara rağmen heykel bulunamadı. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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