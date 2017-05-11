İsrail'in en eski televizyon kanallarında biri olan Kanal 1'in kapatılma kararını canlı yayında öğrenen spiker haberi güçlükle sunabildi.



İsrail'in en eski televizyon kanallarında Kanal 1'in kapatılma kararını canlı yayında öğrenen spiker Geula Even, son dakika haberini sunmakta güçlük çekti.



VEDA ETMEYE ÇALIŞTI







Even, önce İsrail Meclisi'nden çıkan kararı okudu ardından da izleyicilere veda etmeye çalıştı. Kanal 1'in de bağlı olduğu İsrail Yayıncılık Kurumu'nun kapatılma kararının bir süredir konuşulduğu ancak televizyon çalışanlarının bu denli hızlı bir adım beklemediği belirtiliyor.







kaynak:iha