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kanalı kapatılan spiker adeta yıkıldı

KANALI KAPATILAN SPİKER ADETA YIKILDI

İsrail'in en eski televizyon kanallarında biri olan Kanal 1'in kapatılma kararını canlı yayında öğrenen spiker haberi güçlükle sunabildi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 13:45
Puan Ver : Kanalı Kapatılan Spiker Adeta Yıkıldı(5/10)6


İsrail'in en eski televizyon kanallarında Kanal 1'in kapatılma kararını canlı yayında öğrenen spiker Geula Even, son dakika haberini sunmakta güçlük çekti.

VEDA ETMEYE ÇALIŞTI



Even, önce İsrail Meclisi'nden çıkan kararı okudu ardından da izleyicilere veda etmeye çalıştı. Kanal 1'in de bağlı olduğu İsrail Yayıncılık Kurumu'nun kapatılma kararının bir süredir konuşulduğu ancak televizyon çalışanlarının bu denli hızlı bir adım beklemediği belirtiliyor.



 



kaynak:iha








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