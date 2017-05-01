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kanala uçan sürücü: otomobilim serinlemek istedi

KANALA UÇAN SÜRÜCÜ: OTOMOBİLİM SERİNLEMEK İSTEDİ

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sulama kanalına uçtu. Dalgıç polisin suda ters dönen aracın içinden çıkardığı sürücü, "Otomobilim hava sıcak olduğu için serinlemek istedi, ben ancak buzlu suda serinlerim ben serinleyemedim" dedi.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 10:50
Puan Ver : Kanala Uçan Sürücü: Otomobilim Serinlemek İstedi(7/10)8


Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan Otomobil sulama kanalına uçtu. Dalgıç polisin sudan çıkardığı sürücünün, "Otomobilim hava sıcak olduğu için serinlemek istedi, ben ancak buzlu suda serinlerim ben serinleyemedim" demesi dikkat çekti.



Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Fadıl Akça'nın kullandığı 33 AZC 84 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çaptıktan sonra Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.



 



kaynak:milliyet








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