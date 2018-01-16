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Kanal İstanbul'dan Çıkacak Hafriyatla Yapay Adalar Yapılacak

KANAL İSTANBUL'DAN ÇIKACAK HAFRİYATLA YAPAY ADALAR YAPILACAK

Dün güzargahı belli olan Kanal İstanbul'dan çıkacak hafriyatla Karadeniz ve Marmara çıkışlarına yapay adalar yapılacak.

Tarih : 16 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Kanal İstanbul'dan Çıkacak Hafriyatla Yapay Adalar Yapılacak(9.2/10)6

Kamuoyunda Çılgın Proje olarak bilinen Kanal İstanbul'un güzargahı dün Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklandı. Projenin güzargahı Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu koridoru olarak belirlendi. Güzergahın 12 kilometresi Sazlıdere, 8 kilometresi ise Küçükçekmece Gölü'nden geçiyor.

HAFRİYAT KALİTESİNE GÖRE ADALAR KURULACAK

Projede kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Projeden çıkan hafriyatla Marmara Denizi'ne 3 grup ada yapılması planlanıyor. Birinci grup ada 186 hektar olacak. İkinci grup ada 155 hektar olacak. Üçüncü grup ada 104 hektar alanı kaplayacak. Bu adaların üzerine de kanalı finanse etmek için gelir getirici projeler yapılacak. Kanal inşasında çıkan her toprağın ada yapmaya uygun olmayacağı belirtilirken, toprak kimyasal değerlerine göre iyileştirmeye tabi tutulacak. Asit ve metal yoğunluğu olan topraklar ayrıştırılacak. Adaların yapılacağı yerin belirlenmesinde de sismik hareketler ve deniz derinliği dikkate alınacak.

ADALARDA YAŞAM ALANLARI OLACAK

Adaların yapımı için öncelikle taşocaklarından kayalar getirilecek. Bu kayalarda yapılacak tahkimatın ardından, kayaların ortasına Kanal İstanbul toprağı dökülecek. Adaların üzerinde de rekreasyon alanları başta olmak üzere gelir getirici projeler oluşturulacak. Projelerin pazarlanmasından elde edilecek gelir, kanalın finansmanında kullanılacak.

Projelere göre, adalara da ayrı isimler verilmesi planlanıyor. Yetkililer, adaların üzerinde yapılacak projenin henüz netleşmediğini belirterek "Adalarda hayat olacak. Restoranlar olabilir. Dünyada bunun örnekleri bulunuyor" dedi. Bu adalara yönelik deniz trafiği de oluşacak. Kanal çıkışlarında ve adalarda, liman ve yanaşma alanları olacak.

3 ADA PLANI FİZİBİLİTEYE BAĞLI

Şu anda 3 adet planlanan adaların sayısı büyüklüğü ve konumu da yapılacak fizibilite ile hafriyata göre netleşecek.

MALİYETİ 10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Projenin maliyetinin 10 milyar doların üzerinde olabileceği belirtiliyor.İnşaat aşamasında 6 bin kişinin, işletme aşamasında bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor.

LOJİSTİK MERKEZ

Proje kapsamında hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e konteyner yük limanı inşa edilecek. Karadeniz'e yapılacak liman 4,8 kilometre uzunluğunda olacak. Bin 500 hektar alana lojistik merkez kurulacak. 3. havalimanı ve demir yolu ile entegresi sağlanacak. Küçükçekmece Gölü'ne 200, ile Sazlıdere'ye 860 tekne kapasiteli yat limanları yapılacak.

100 YIL ÖMÜR

Yatay mühendislik çalışmaları devam eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında 350 DTW büyüklüğündeki gemilerin bile geçişi için uygun olacak. Ekonomik ömrü 100 yıl olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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