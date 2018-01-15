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Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu

KANAL İSTANBUL'DA DETAYLAR BELLİ OLUR OLMAZ İLK KAZMA VURULDU

Ulaştırma Bakanı Arslan'ın Kanal İstanbul projesinin detaylarını açıklamasının ardından proje için Küçükçekmece sahilinde sondaj çalışmaları başladı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 15:40
Puan Ver : Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu(8/10)4

Marmara Denizi ve Karadeniz'i birleştiren yapay su yolu projesi 'Kanal İstanbul' için Küçükçekmece Sahilinde sondaj çalışmaları başladı. Büyük bir titizlikle yapılan çalışmaların, hafta içerisinde diğer güzergahlarda da yapılacağı bildirildi.

45,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OOLACAK

2011 yılından bu yana gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma Küçükçekmece Sahilinde vuruldu. Sabah saat 09.30 itibariyle sondaj çalışmalarına başlayan ekipler, büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Kanal İstanbul projesinin güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Son plana göre, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek olan Kanal İstanbul projesi, 45,2 kilometre uzunluğunda olacak.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI GÖRÜNTÜLENDİ

Kanal İstanbul projesinin detaylarının açıklanmasının ardından asrın projesinin geçeceği güzergah havadan İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Görüntülerde Küçükçekmece'den başlayan çalışmalar ve güzergahın büyük bölümü görülüyor. Çalışmaların da başladığı görülen asrın projesinin sondaj çalışmaları da gözle görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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