KANAL İSTANBUL'DA DETAYLAR BELLİ OLUR OLMAZ İLK KAZMA VURULDU
Ulaştırma Bakanı Arslan'ın Kanal İstanbul projesinin detaylarını açıklamasının ardından proje için Küçükçekmece sahilinde sondaj çalışmaları başladı.
Marmara Denizi ve Karadeniz'i birleştiren yapay su yolu projesi 'Kanal İstanbul' için Küçükçekmece Sahilinde sondaj çalışmaları başladı. Büyük bir titizlikle yapılan çalışmaların, hafta içerisinde diğer güzergahlarda da yapılacağı bildirildi.
45,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OOLACAK
2011 yılından bu yana gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma Küçükçekmece Sahilinde vuruldu. Sabah saat 09.30 itibariyle sondaj çalışmalarına başlayan ekipler, büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.
Kanal İstanbul projesinin güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Son plana göre, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek olan Kanal İstanbul projesi, 45,2 kilometre uzunluğunda olacak.
KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI GÖRÜNTÜLENDİ
Kanal İstanbul projesinin detaylarının açıklanmasının ardından asrın projesinin geçeceği güzergah havadan İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Görüntülerde Küçükçekmece'den başlayan çalışmalar ve güzergahın büyük bölümü görülüyor. Çalışmaların da başladığı görülen asrın projesinin sondaj çalışmaları da gözle görülüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar