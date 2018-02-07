Turizmciler, çılgın projenin üçüncü havalimanı ve modern bir kruvaziyer tesisi ile birleştirilmesi halinde 600 milyar dolarlık dev pazardan ekonomiye büyük katkı sağlanacağını düşünüyor. Kruvaziyer turizmi dünyada en çok ilgi gören turizm aktivitelerinden biri. Geçtiğimiz yıl dünyada 600 milyar dolarlık payın elde edildiği pazarda; yıllık 30 milyon yolcu seyahat ediyor. Dünyada 400'ü aşkın büyük geminin (3 bin kapasiteli) faaliyet gösterdiği alanda büyük kazançlar sağlanıyor.

"POTANSİYEL DEĞERLENDİRİLMELİ"

Üç tarafı denizlerle çevrili turizm cenneti olan Türkiye bu alanda dikkat çeken destinasyonlara sahip. Ülkemiz maalesef sahip olduğu bu potansiyeli tam olarak değerlendiremiyor. Kanal İstanbul güzergâhının belli olmasıyla birlikte İstanbul'a 'Kruvaziyer Liman Projesi' yeniden gündeme geldi. Piyasayı hareketlendirerek; bölgenin adeta değerine değer katan çalışmanın ekonomiye katkısının yanı sıra turizm sektörüne de etki yapması bekleniyor. Çalışmayı fırsata dönüştürmek isteyen sektör temsilcileri; kurvaziyer turizm için hükümetten yeni bir liman talep ediyor.

"HEM TRAFİK HEM DE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN ARINDIRACAK"

İstanbul'un çok kapsamlı ve modern bir kruvaziyer limanına ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Kanal İstanbul'un iki boyutlu bir etkisi olduğunu anlatarak; şunları söyledi: "İlk olarak kruvaziyerler açısından bir katkı sağlayarak; gemilerin rahat yanaşmasını sağlayacak. İkinci büyük faydası ise özellikle büyük tankerlerin boğazı kullanmaması vasıtasıyla boğazdaki turizm trafiğini rahatlatacak. Ayrıca görüntü kirliliğini de önleyecek."

YÜKSEK PROFİLLİ GETİRİ

Gürcün, İstanbul'a turizm için gelen yüksek profilli turistlerin yapacağı alışverişler nedeniyle ekonomiye ciddi katkılar sağlanacağını sözlerine ekledi.

ÜÇLÜ KOMBİN

Tur Operatörleri Sözcüsü Cem Polatoğlu ise; Yenikapı'da bir kruvaziyer limanı kurulmasını önerdi. Çalışmanın üçüncü havalimanı ile birleşmesi halinde çıkışı İstanbul olan turların Karadeniz'den başlayacağını anlatan Polatoğlu, "İstanbul'da konaklayan cruise turları; yük ve yer hizmetleri, yeme, içme, mazot gibi ihtiyaçlarnı buradan karşılayacak. Buda ekonomi için artı bir kazanç kapısı olacak" dedi. Bir cruise turistinin; normal bir turistin bir haftada yaptığı harcamayı bir günde yaptığının altını çizen Polatoğlu; Kanal İstanbul, Üçüncü Havalimanı ve yeni kruvaziyer limanın 3'lü bir kombin olduğunu anlattı.

HÜKÜMET DESTEK VERİYOR

Bu yıl 22. kez kapılarını açan EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Kruvaziyer turizminde de kademelendirme yaptık. Kişi başına 25 dolardan, 45 dolara kadar desteklerimiz olacak" açıklamasında bulunmuştu. Bu destekle birlikte sektörün daha da hareketlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: haberinburada