2018'de temelleri atılacak Kanal İstanbul'dan çıkartılacak 1,7 milyar metreküp toprak ile 3 ada, serbest bölge ve liman yapılması gündemde iken toprağın binlerce kamyon ile tarım arazilerine dağıtılması da gündemde.

2018 yılında temelleri atılması planlanan çılgın proje Kanal İstanbul, Boğaza alternatif olmasının yanı sıra yapımına başlanıldığında 3 ada, 1 liman, 1 de serbest bölgeyi toprağından çıkartacak. Mega projenin yapımında yer üstüne çıkartılacak toprak sadece bu alanlar için de kullanılmayacak. 5 bin kişinin gece gündüz köstebek gibi çalışarak kazısını gerçekleştireceği dev projeden çıkartılacağı tahmin edilen 1,7 milyar metreküp toprak ile tarım arazilerinin verimli toprak ihtiyacı da karşılanacak.

TARIM ARAZİLERİNDE KULLANILACAK

Çıkartılacak toprağın katman katman ayrılacağı projede, toprağın en verimli kısımlarının binlerce kamyon ile İstanbul'un Çatalca, Terkos, Silivri ve Şile gibi ilçe ve bölgelerindeki tarım arazilerinde değerlendirileceği öngörülüyor

2018'DE TEMEL ATILACAK

Türkiye mega projeleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılda dünyada yapılan 10 devasa projeden 6'sı Türkiye'de yapılırken, en dikkat çekenlerden biri de Kanal İstanbul oldu. İlk kez 2011 yılında gündeme gelen projenin içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulurken müjdeli haber geçtiğimiz günlerde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelinin atılacağını açıkladı.

TANKER TRAFİĞİNİN YENİ ADRESİ OLACAK

15 milyar dolar olarak belirlenen yatırım tutarı ile İstanbul'un Avrupa Yakasında gerçekleştirilecek olan proje ile İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapatılacak ve mevcut tanker trafiği yapılacak yeni kanala yönlendirilecek. Kanalın Marmara denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına kadar kurulması öngörülen iki yeni kentten biri de kurulacak.

1,7 MİLYAR METREKÜP TOPRAK ÇIKARTILACAK

Kanal İstanbul'un güzergâhı konusunda ise çalışmalar tam gaz devam ediyor. İlgili bakanlığın açıkladığı bilgilere göre Kanal İstanbul için 5 ayrı güzergâh gündemde.. Güzergâh belirlendikten sonra ihaleye çıkılacak ve ihaleyi kazanan firma ilk kazmayı 2018 yılında vuracak. İnşaatında 5 bin kişinin çalışacağı öngörülen kazı işlemleri sırasında kanaldan 1,7 milyar metreküp toprağın çıkartılacağı hesaplanıyor.

TOPRAK 5'E BÖLÜNECEK

Dev projeden çıkartılacak 1,7 milyar metreküplük toprağın akıbeti de belli oldu. Yapılan toprak analizlerinde verimlilik esasına göre çıkartılacak toprağın dağıtımı 5 farklı alana yönelik olacak.

KANAL'DAN TARIMA TOPRAK DESTEĞİ

1,7 milyar metreküp toprağın en verimli kısmı tarım arazilerinde kullanılacak. İstanbul'un Çatalca, Terkos, Silivri ve Şile gibi ilçe ve bölgelerindeki tarım arazilerinde değerlendirilmesi öngörülen toprak binlerce kamyon ile bölgelere taşınacak.

İstanbul da 718 bin 641 dekarlık tarım alanı varlığı ile Tunceli, Gümüşhane ve Iğdır'ın ardından en küçük tarım alanına sahip 13'üncü il durumunda bulunuyor. Kamyonlarla taşınacak verimli toprağın İstanbul'un yanı sıra İstanbul'a yakın Tekirdağ Edirne Kırklareli gibi bölgelerde de kullanılması gündemde…

3 ADA YAPILACAK

Kanal İstanbul'dan çıkarılacak verimli toprağın tarım arazilerinde kullanılmasının yanı sıra bir kısmı ile de kanalın denize çıkan kuzey ve güney kesimlerinde ada yapılması planlanıyor. Adaların sayısı 3 olarak öngörülürken, büyüklüğü ve konumu, yapılacak fizibilite çalışması ile netleşecek. Zamanla adaların ağaçlandırılıp doğa turizmine kazandırılması da gündemde. Adalara yapılması düşünülen projeler ile de kanalın finansman ayağına destek sağlanması planlanıyor.

SERBEST BÖLGE GELİYOR

Devasa projeden çıkartılacak toprağın kullanım alanları bununla da sınırlı kalmayacak. 1,7 milyar metreküplük toprağın bir kısmı da yeni serbest ticaret bölgesi için kullanılacak. Serbest bölge ile İstanbul'un yeni ticari merkezi de şekillenecek.

YENİ LİMAN

Toprağın planlaması arasında stratejik öneme sahip bir de liman projesi bulunuyor. Kanala yakın noktaya liman yapılması da gündemde. Yapılacak limanın Marmara ve Karadeniz arasındaki başta tanker taşımacılığı olmak üzere gemi taşımacılığına yön verecek önemli bir merkez olacağı öngörülüyor.

KÖMÜR OCAKLARI DOLDURULACAK

Kanal İstanbul'dan çıkartılacak toprağın son adresi ise İstanbul'un Yeni Havalimanı'ndaki kömür ocakları olacak. Toprağın kömür ocaklarından kaynaklı çukurların doldurulup yeşillendirilmesinde kullanılacağı açıklandı. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada