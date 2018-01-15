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KANAL İSTANBUL PİYANGOSU! 3 İLÇEDE KONUT FİYATLARI ŞİMDİDEN UÇTU


Kanal İstanbul piyangosu! 3 ilçede konut fiyatları şimdiden uçtu
Tarih : 15 Ocak 2018, 18:40
Puan Ver : Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda 'çılgın proje' olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detaylar belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin güzergahını açıkladı. Bakan Arslan'ın açıklamalarına göre Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan Karedeniz'e çıkmış olacak. Projenin güzergahı da yaklaşık 45 km olacak.

"İSTANBUL'UN DEĞERİNE DEĞER KATACAK"

Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının açıklanmasıyla beraber, değerine değer katması beklenen bölgelere gözler çevrildi. Bunların başında Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy yer alıyor. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 'çılgın proje'yi "İstanbul'un değerine değer katacak" diyerek özetledi. Hakan, projenin geçeceği güzergahlar olan Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de gayrimenkul artışlarının yüzde 50 civarında seyredeceğini belirtti.

"YENİ BİR KITA OLUŞUYOR DİYEBİLİRİZ"

Kanal İstanbul Projesi'nin açıklanmasıyla beraber İstanbul'un yeni gelişme bölgesinin de tam olarak resmileştiğini söyleyen Özelmacıklı, "Aslında uzun zamandır kanalın yer belliydi ve bu güzergah hep öngörülüyordu. Şu anki güzergah çerçevesinde Küçükçekmece Gölü itibariyle Sazlıbosna Barajı üzerinden kanal kuzeye ulaşacak. Yaklaşık 45 km uzunluğunda olacak bu kanalla beraber bir çok yeni gelişme modelleri ve gayrimenkul alanları oluşacak. Bu alanlar içerisinde lojistik alanlardan tutun da kentsel gelişme alanları çerçevesinde yapılaşacak bir çok yer var. Bunlar da Türkiye ve İstanbul için önemli bir avantaj. Hatta bunun için yeni bir kıta oluşuyor diyebiliriz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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