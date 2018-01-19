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Kanal istanbul, Katarlıların iştahını kabarttı! Yatırıma geliyorlar

KANAL İSTANBUL, KATARLILARIN İŞTAHINI KABARTTI! YATIRIMA GELİYORLAR

Kanal İstanbul projesi ile yakından ilgilenen Katarlı yatırımcılar, proje civarındaki arsalarla ilgili bilgilendirilip Türkiye'ye davet edildi.

Tarih : 19 Ocak 2018, 06:00
Puan Ver : Kanal İstanbul, Katarlıların İştahını Kabarttı! Yatırıma Geliyorlar(6/10)2

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Katarlı yatırımcılarla Kanal İstanbul'u ve bu bölgede yer alan portföylerindeki arsalarla ilgili görüştüklerini belirterek, "Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu." dedi. Türk şirketleri, 112 firma ile katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatırken, bu ülkeden yatırımcı çekmek ve ihracat yapabilmek için çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiriyor.

KATAR'DA KANAL İSTANBUL HEYECANI

Yetim, fuarda Katarlı yatırımcıların yanı sıra bu ülkedeki Emlak Konut ölçeğindeki şirketin yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu. Katar'ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinin projelerimize yakından ilgili olduklarını gördük ve onları Türkiye'ye davet ettik. Bir çalışma grubu oluşturup birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk."

HASILAT PAYLAŞIM MODELİ MASADA

Yetim, şu anda Kanal İstanbul bölgesindeki portföylerinde olan arsalardan bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Kanal İstanbul güzergahı üstünde Arnavutköy-Dursunköy'de 3,6 milyon metrekare, Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü, Başakşehir-Hoşdere'deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4,6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi Katarlı yatırımcılarla görüşeceğiz."

Yetim, hasılat paylaşımı modeli ile nasıl projeler gerçekleştirebileceklerini değerlendireceklerini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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