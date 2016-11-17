Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!

kanal istanbul güzergahı için detaylar belli olmaya başladı

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI İÇİN DETAYLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Kanal İstanbul güzergahı için belirlemelere devam edilirken, proje kapsamındaki detaylar açıklığa kavuşmaya başladı. Aylardır merak edilen "Kanal İstanbul güzergahı nereden geçecek?" sorusunun netlik kazandığı proje yapısı, İstanbul Boğazı ve Haliç ayrıntısını taşıyacak.

Tarih : 17 Kasım 2016, 14:21
Puan Ver : Kanal İstanbul Güzergahı İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı(8/10)6


Gazete Habertürk muhabiri Deniz Çiçek'in haberine göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kanal İstanbul projesine dönük finansman modeli ile güzergâh çalışmalarında son aşamaya geldi. TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da projeye ilişkin çalışmalar hızlandı.



Kanal İstanbul için Panama ve Hollanda'daki kanallarda yerinde incelemede bulunuldu. Projeyle ilgili imar planı çalışmaları sürerken, 100 bin ölçekli planın kabul edilmesinin ardından 5 binlik plan hazırlanacak.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Kanal  İstanbul  Güzergahı  İçin  Detaylar  Belli  Olmaya  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER