KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI İÇİN DETAYLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI
Kanal İstanbul güzergahı için belirlemelere devam edilirken, proje kapsamındaki detaylar açıklığa kavuşmaya başladı. Aylardır merak edilen "Kanal İstanbul güzergahı nereden geçecek?" sorusunun netlik kazandığı proje yapısı, İstanbul Boğazı ve Haliç ayrıntısını taşıyacak.
Gazete Habertürk muhabiri Deniz Çiçek'in haberine göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kanal İstanbul projesine dönük finansman modeli ile güzergâh çalışmalarında son aşamaya geldi. TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da projeye ilişkin çalışmalar hızlandı.
Kanal İstanbul için Panama ve Hollanda'daki kanallarda yerinde incelemede bulunuldu. Projeyle ilgili imar planı çalışmaları sürerken, 100 bin ölçekli planın kabul edilmesinin ardından 5 binlik plan hazırlanacak.
kaynak:hürriyet
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