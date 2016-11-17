

Gazete Habertürk muhabiri Deniz Çiçek'in haberine göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kanal İstanbul projesine dönük finansman modeli ile güzergâh çalışmalarında son aşamaya geldi. TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da projeye ilişkin çalışmalar hızlandı.







Kanal İstanbul için Panama ve Hollanda'daki kanallarda yerinde incelemede bulunuldu. Projeyle ilgili imar planı çalışmaları sürerken, 100 bin ölçekli planın kabul edilmesinin ardından 5 binlik plan hazırlanacak.







kaynak:hürriyet