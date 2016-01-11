

Kanal D'nin cuma gecesi klasiği sevilen talk show programı Beyaz Show'un 8 Ocak'ta yayınlanan bölümünde yaşananlar, Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti. Beyazıt Öztürk'ün Kanal D'de canlı yayınlanan programına telefonla katılarak Diyarbakır'da yaşanları anlatan, "Sessiz kalmayın, insanlar, çocuklar ölüyor" ifadelerini kullanan Ayşe Çelik'in sözleri, sosyal medyada ve basında pek çok kitlenin tepkisini çekti. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgeye dikkat çeken Ayşe Çelik'e teşekkür eden ve alkışlatan Beyazıt Öztürk de eleştiri oklarının hedefi oldu.







AYŞE ÇELİK'İN TEPKİYE NEDEN OLAN O SÖZLERİ







Bir anda Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelen Ayşe Çelik, herkesin tepkisine neden olan konuşmada şu cümleleri kullandı: "Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Burada yaşananlar medyada çok farklı aktarılıyor. Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin. Yazık! İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."







BEYAZIT ÖZTÜRK NE DEDİ?







Hassasiyeti için öğretmene teşekkür eden Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk ise Ayşe Çelik'in sesinin titremesinden çok etkilendiğini söyledi ve "Elimizden geldiğince biz de duyurmaya gayret ediyoruz, emin olun. Ama bu söyledikleriniz bir kez daha bize ders oldu. Daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Oradaki insanlara selam olsun." şeklinde konuştu. Beyazıt Öztürk, Diyarbakır halkına selamını ilettikten sonra stüdyodakilerden alkış istedi.







KANAL D DEVLETİN YAYINDADIR







Tepkilerin ardından programın yayınlandığı Kanal D'den ise farklı bir açıklama geldi. "Bir provokasyonun perde arkası" spotuyla tepkilerin önüne geçmeye çalışan Kanal D, Ayşe Çelik'in programa konuklarla alakalı sorular sormak amacıyla bağlanmak istediği ancak yayın esnasında, bambaşka konuları dile getirdiğini belirtti.







Beyazıt Öztürk adına da açıklamada bulunan Kanal D yönetimi, provokasyonun hedefi olduklarını belirttiği açıklamaya şöyle devam etti: "Beyazıt Öztürk, istisnasız bu ülkede herkesin sevdiği, programında asla siyasete yer vermeyen, toplumun her kesimini kucaklayan tarzına rağmen böylesi bir provokasyonun içine çekilmeye çalışılmıştır. 23 yıllık yayın tarihinde ülkemizin değerlerine ve menfaatlerine bakışı çok belirgin olup, terörün her türlüsüne karşı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü ilke edinmiş Kanal D olarak hem böylesi bir provokasyonun hedefi olmanın hem de akla hayale gelmeyecek senaryolarla yıpratılma gayretinin üzülerek farkındayız. Doğan TV ve Kanal D ilk günden bugüne devletin yanında yer almıştır."







Kanal D Yönetimi'nin söz konusu kişiye dair hukuki süreç başlatacağını ifade eden kanal, sözlerini şöyle bitirdi: "Hiçbir 'suistimal ve iftiranın' Kanal D'nin çizgisini ve duruşunu değiştiremeyeceğini belirten açıklama "İyi niyetle bakan gözlerin hemen farkedebileceği bu provokasyona karşı Kanal D Yönetimi söz konusu kişiye dair tüm hukuki süreçleri işletecektir" sözleriyle bitirildi."







SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN AYŞE ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI







Beyaz Show'da yaşananların videosunun sosyal medyada geniş yankı bulması, programa ve Kanal D'ye tepki yağması ardından bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. İstanbul il konferansına katılan Demirtaş, isim vermeden Beyaz Show'a konuşan Ayşe öğretmen'e göndermede bulundu. Demirtaş; "Aman dilememizi bekliyorlar. Bizim tarihimizde, geleneğimizde ezenden aman dilemek, af dilemek yoktur. Bir kadın televizyona bağlanıp çocuklar ölmesin diyor, barış mesajı verilmesi bütün devlet mekanizmasını harekete geçiyor. Biri barış olsun dediği için neden bu kadar saldırıya uğruyor? Çünkü barış diyenler başlarına ne geleceğini görsün istiyorlar." dedi.