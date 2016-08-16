

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladığı ileri sürülen Orkide Yağların sahibi Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı iş adamı Ahmet Küçükbay'ı geçtiğimiz hafta gözaltına almıştı. Küçükbay'a ait olan yerel televizyonu Kanal 35'te ise arama yapılmıştı. İş adamı Ahmet Küçükbay'ın emniyetteki işlemleri hala devam ederken, kendisine ait Kanal 35'in yayınları dün saat 18.30 sıralarında durduruldu. Kanal 35'in TURKSAT üzerindeki frekansının RTÜK tarafından iptal edildiği öğrenildi. 16 Temmuz 2007'de yayın hayatına başlayan Kanal 35'te çalışan 47 kişinin bulunduğu belirtildi.