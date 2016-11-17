

Kanada geçtiğimiz günlerde sitenin çalışmamasının ABD'den gelen yoğun ilgiden kaynaklandığını açıklamıştı.



Birçok Amerikalı, Kanada'ya göç etmenin koşullarını araştırırken Kaliforniya, Oregon, Washington gibi eyaletlerde halk sokaklara dökülürken ABD'den ayrılma talepleri gündeme getirilmişti.



İşte bu noktada Kanada'nın ilginç bir fikri var. Daha doğrusu British Columbia muhabiri Chad Harris'in..



Tecrübeli gazeteci üç eyaleti Kanada'ya katılmaya davet etti.



Sosyal medyada bu fikir büyük beğeni topladı. Hatta bazı kullanıcılar 4. eyalet olarak Nevada'yı da Kanada'ya davet etti.



Üç eyaletin birleşmesi senaryosu (Kırmızı bölge)



Bazı kullanıcılar üç eyaletin Kanada'ya katılması gerektiğini ifade ederken Kaliforniya, Oregon ve Washington'un birleşip ayrı bir ülke kurmasını tavsiye edenler de oldu.



Hatta iki senaryo için haritalar bile çizildi.



Sosyal medyada #Calexit etiketiyle yayınlan bu fikir Kanada halkında da seçvinçle karşılandı.



ABD'nin batı kıyılarının Kanada'ya katılmasına sıcak bakan çok sayıda kullanıcı 'Kanada'ya hoş geldiniz' tweet'leri attı.







kaynak:sonhaber