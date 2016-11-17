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kanadalılar'dan abd'nin 3 eyaletine çağrı: gelin bize katılın

KANADALILAR'DAN ABD'NİN 3 EYALETİNE ÇAĞRI: GELİN BİZE KATILIN

Donald Trump'ın 45. ABD Başkanı olmasının ardından Kanada Göç sitesinin web sitesinin çöktüğünü herkes hatırlar.

Tarih : 17 Kasım 2016, 17:32
Puan Ver : Kanadalılar'dan Abd'nin 3 Eyaletine Çağrı: Gelin Bize Katılın(9/10)11


Kanada geçtiğimiz günlerde sitenin çalışmamasının ABD'den gelen yoğun ilgiden kaynaklandığını açıklamıştı.



Birçok Amerikalı, Kanada'ya göç etmenin koşullarını araştırırken Kaliforniya, Oregon, Washington gibi eyaletlerde halk sokaklara dökülürken ABD'den ayrılma talepleri gündeme getirilmişti.



İşte bu noktada Kanada'nın ilginç bir fikri var. Daha doğrusu British Columbia muhabiri Chad Harris'in..



Tecrübeli gazeteci üç eyaleti Kanada'ya katılmaya davet etti.



Sosyal medyada bu fikir büyük beğeni topladı. Hatta bazı kullanıcılar 4. eyalet olarak Nevada'yı da Kanada'ya davet etti.



Üç eyaletin birleşmesi senaryosu (Kırmızı bölge)



Bazı kullanıcılar üç eyaletin Kanada'ya katılması gerektiğini ifade ederken Kaliforniya, Oregon ve Washington'un birleşip ayrı bir ülke kurmasını tavsiye edenler de oldu.



Hatta iki senaryo için haritalar bile çizildi.



Sosyal medyada #Calexit etiketiyle yayınlan bu fikir Kanada halkında da seçvinçle karşılandı.



ABD'nin batı kıyılarının Kanada'ya katılmasına sıcak bakan çok sayıda kullanıcı 'Kanada'ya hoş geldiniz' tweet'leri attı.



 



kaynak:sonhaber








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