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kanadalı model ypg'ye katılarak ışid'le savaştı

KANADALI MODEL YPG'YE KATILARAK IŞİD'LE SAVAŞTI

Kanadalı 46 yaşındaki Tiger Sun isimli model Suriye'ye giderek YPG'nin kadın kuvvetleri olan YPJ'ye katılarak IŞİD'le savaştı.

Tarih : 07 Temmuz 2015, 09:38
Puan Ver : Kanadalı Model Ypg'ye Katılarak Işid'le Savaştı(7/10)9


Kanadalı 46 yaşındaki Tiger Sun isimli model Suriye'ye giderek YPG'nin kadın kuvvetleri olan YPJ'ye katılarak IŞİD'le savaştı. Yeterli beslenememe ve bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle Kanada'ya dönen eski model iyileştikten sonra Suriye'ye geri dönerek savaşmaya devam edeceğini açıkladı.








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