KANADALI MODEL YPG'YE KATILARAK IŞİD'LE SAVAŞTI
Kanadalı 46 yaşındaki Tiger Sun isimli model Suriye'ye giderek YPG'nin kadın kuvvetleri olan YPJ'ye katılarak IŞİD'le savaştı.
Kanadalı 46 yaşındaki Tiger Sun isimli model Suriye'ye giderek YPG'nin kadın kuvvetleri olan YPJ'ye katılarak IŞİD'le savaştı. Yeterli beslenememe ve bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle Kanada'ya dönen eski model iyileştikten sonra Suriye'ye geri dönerek savaşmaya devam edeceğini açıkladı.
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