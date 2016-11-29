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kanada'da savaş uçağı düştü

KANADA'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait CF-18 tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Tarih : 29 Kasım 2016, 09:15
Puan Ver : Kanada'da Savaş Uçağı Düştü(7/10)6


Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RCAF) ait bir savaş uçağı düştü.



Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Alberta eyaletine bağlı Cold Lake kentindeki RCAF 4. Hava Üssü'nden günlük eğitim uçuşu için havalanan CF-18 tipi savaş uçağının, Saskatchewan eyaleti yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.



Açıklamada, düşüş öncesi uçaktan atlayamayan pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu.



Ölen pilotun kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan ise Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kanada  Da  Savaş  Uçağı  Düştü    haber

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