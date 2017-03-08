

BBC'nin haberine göre, Alberta eyaletine bağlı Onoway kasabası halkı, su arıtma çalışması sonucu musluklardan pembe su akması üzerine belediyeye şikayette bulundu.







Belediye Başkanı Dale Krasnow, yaptığı açıklamada, kamu sağlığının tehlike altında olmadığını belirterek, pembe suyun, su arıtma sürecinde kullanılan potasyum permanganatın yan etkisi olduğunu söyledi.







Krasnow, "Bu, muhakkak ders alacağımız ve aynı ya da benzer şartlarla karşılaştığımızda daha iyi bir karşılık vermek için strateji geliştirmemiz gereken bir durumdur." dedi.







Potasyum permanganatın, sudaki demir ve hidrojen sülfürü temizlemek için kullanıldığını aktaran yetkililer, bir vananın arızalanması sonucu kimyasalın su deposuna aktığını ifade etti.







kaynak:ahaber