KANADA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ
Kanada'nın New Brunswick eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP New Brunswick Birimi Sözcüsü Dan Smith, içinde pilot dahil 3 kişinin bulunduğu Bell 206 tipi helikopterin, henüz bilinmeyen bir sebeple yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü açıkladı. Olayda, helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını belirten sözcü, ölenlerin kimlikleri ve helikopterin rotası hakkında bilgileri olmadığını ifade etti.
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