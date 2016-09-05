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KANADA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ


KANADA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ
Tarih : 05 Eylül 2016, 09:15
Puan Ver : Kanada'da Helikopter Düştü: 2 Ölü(6/10)5


Kanada'nın New Brunswick eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP New Brunswick Birimi Sözcüsü Dan Smith, içinde pilot dahil 3 kişinin bulunduğu Bell 206 tipi helikopterin, henüz bilinmeyen bir sebeple yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü açıkladı. Olayda, helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını belirten sözcü, ölenlerin kimlikleri ve helikopterin rotası hakkında bilgileri olmadığını ifade etti.








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