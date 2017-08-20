Son dönemlerde dünya genelinde yaşanan timsah olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kanada'da, 11 ve 18 yaşlarında iki kız, evlerinin arka bahçesinde bir timsahla karşılaştı.

Kanada'nın Ontario eyâletinde meydana gelen olayda Sophie (11) ve Christina Ertsinian (18) adlarındaki kızlar aşırı sıcaklar sebebiyle girmiş oldukları havuzda şakalaşırken 5 metrelik bir timsahın olduğunu farkettiler. Başlangıçta, babalarının onlara bir şaka hazırladığını ve gördüklerinin oyuncak bir timsah olduğunu düşünen çocuklar, gerçekle yüzleşince korkuya kapıldılar.

ÖNCE OYUNCAK SANDI SONRA ÇIĞLIĞI BASTI

Babaları Walter Ertsinian, InsideEdition.com'a verdiği demeçte "Sophie'nin havuzda yüzme sonrası kurulanırken bir timsah gördüğünü, kızının ilk olarak bunu oyuncak bir timsah sandığını fakat timsahın kıpırdamasıyla kızının korkuya kapılıp çığlık attığını" söyledi. Çığlıkları duyan baba, bahçeye geldiğinde nereden geldiğini bilemediği bir timsahla karşılaştı. "Yaralı mı yoksa sadece uyuyor mu olduğunu anlayamadım" diyen Walter Ertsinian, "Doğrusunu söylemek gerekirse, bir timsaha ilk kez bu kadar yaklaştım, doğrusu nasıl tepki vereceğimi bilemedim" dedi.

YETKİLİLER EVDE TİMSAH OLDUĞUNA İNANMAKTA ZORLANDI

Acil bir şekilde polise ve İtfaiyecilere haber veren Walter, yetkilileri arka bahçesinde bir timsahın olduğuna inandırmakta zorluk çekmiş. Yetkililer gelene kadar evindeki mobilyalarla timsahın etrafında bariyerler kuran şaşkın baba, böylelikle timsahın ilerlemesini, çevreye zarar vermesini engelledi.

TİMSAH BİR KOMŞUNUN EVCİL HAYVANI OLABİLİR

Florida'da böyle olayların yaşanmasının normal karşılanabileceğini ifade eden baba, "Bu olay Florida'da olsaydı, bu bir hikaye bile olmazdı, ancak Ontario'da kış mevsiminde bile bu durumun yaşanmasının mümkün olmayacağını" dile getirdi. Timsahın bölge sakinlerinden birinin beslenme hayvanı olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: haberinburada