

Bakan Dion, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer anlaşmaya uygun olarak taahhütlerini yerine getirmesini ve devamında da yaptırımların kaldırılmasına karar verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde İran'ın nükleer silah imal edemeyeceğini hatırlatan Bakan Dion, bunun bölge barışına önemli katkısı olacağını vurguladı.







Yaptırımların kaldırılması kararının, varılan anlaşma için bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Dion, ‘'bu anlaşma güven üzerine değil, verileri doğrulama üzerine inşaa edilmiştir. Uluslararası toplum da bunu böyle kabul etmiştir. Kanada olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın, İran'ın nükleer silah imal etmeyeceğinden emin olmamıza yardımcı olacağını düşünüyoruz. Bunun için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, plan kapsamında İran'ın taahhütlerini doğrulamasının güçlü bir destekçisi olmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.