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Kanada, Irak ve Erbil'e Yaptığı Askeri Yardımları Askıya Aldı

KANADA, IRAK VE ERBİL'E YAPTIĞI ASKERİ YARDIMLARI ASKIYA ALDI

Kanada, Irak ile Erbil'e yaptığı askeri yardımları askıya aldı. Kararın nedeninin Irak güçleri ile peşmerge arasında yaşanan gerilim olduğu belirtildi.

Tarih : 28 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Kanada, Irak Ve Erbil'e Yaptığı Askeri Yardımları Askıya Aldı(7/10)3

Kanada Savunma Bakanlığı Sözcüsü Daniel Le Bouthillier, Erbil ile Bağdat'a yapılan askeri yardımların dondurulduğunu açıkladı.

GERGİNLİK SON BULANA KADAR BAŞLAMAYACAK

Bouthillier, Kanada Özel Kuvvetleri tarafından verilen askeri desteğin bölgede yaşanan gelişmeler üzerine dondurulduğunu söyledi.

Sözcü Bouthillier, yardımın Irak ve Kürdistan Bölgesi arasında yaşanan gerginlik son bulana kadar tekrar başlamayacağını ifade etti.

"TERÖRLE MÜCADELEYE ODAKLANSINLAR"

Terörle mücadeleye odaklanılması gerektiğini söyleyen Bouthillier, şöyle devam etti:

"Iraklı güçler ve DEAŞ ile mücadele koalisyonunda yer alan bütün ülkeler geçen birkaç ay içerisinde büyük kazanımlar elde ettiler ve DEAŞ kontrolünde olan birçok bölgeyi kontrol ettiler.

Bütün bu kazanımlara rağmen terör ile mücadelede daha önümüzde uzun bir yol bulunuyor çünkü Irak'ta halen DEAŞ'ın gizli hücreleri ve merkezleri bulunmaktadır.

Yeni gelişmelerin yaşanması ihtimaline karşı DEAŞ'ın kontrolünde olan toprakları kurtarmak için çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bütün dikkatimizi ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara odaklamalıyız."

(Kaynak: Rudaw)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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