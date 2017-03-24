KANADA BAŞBAKANI'YLA İLGİLİ FLAŞ YASAK!
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki boyutlu maketlerinin ABD'deki temsilciliklerde kullanılması yasaklandı
Kanada Dışişleri Bakanlığı, artan popülaritesiyle dikkatleri üzerine çeken Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki boyutlu maketlerinin ABD'deki dış temsilciliklerde kullanışmasını yasakladı.
Konuyla ilgili olarak CBC'ye konuşan Küresel İlişkiler Departmanı Sözcüsü, "ABD'deki temsilciliklerimizin bu maketleri satın aldığının ve kullandığını farkındayız. Temsilciliklerimizden, bu maketleri artık kullanmamalarını istedik." ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
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