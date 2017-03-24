Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

kanada başbakanı'yla ilgili flaş yasak!

KANADA BAŞBAKANI'YLA İLGİLİ FLAŞ YASAK!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki boyutlu maketlerinin ABD'deki temsilciliklerde kullanılması yasaklandı

Tarih : 24 Mart 2017, 16:24
Puan Ver : Kanada Başbakanı'yla İlgili Flaş Yasak!(8/10)6


Kanada Dışişleri Bakanlığı, artan popülaritesiyle dikkatleri üzerine çeken Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki boyutlu maketlerinin ABD'deki dış temsilciliklerde kullanışmasını yasakladı.



Konuyla ilgili olarak CBC'ye konuşan Küresel İlişkiler Departmanı Sözcüsü, "ABD'deki temsilciliklerimizin bu maketleri satın aldığının ve kullandığını farkındayız. Temsilciliklerimizden, bu maketleri artık kullanmamalarını istedik." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kanada  Başbakanı  Yla  İlgili  Flaş  Yasak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER