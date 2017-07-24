KANADA BAŞBAKANI YİNE ŞAŞIRTTI! EŞCİNSEL YÜRÜYÜŞÜNDE POZ VERDİ
Kanada'nın genç ve alışılmışın dışında başbakanı Justin Trudeau bu kez ülkesinde düzenlenen eşcinseller için düzenlenen yürüyüşe katıldı, pembe gömleğiyle sıradışı görüntülerdi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau gökkuşağına boyanan sokaklarda... Kanada'nın Halifax kentinde eşcinseller için düzenlenen etkinliğe eşiyle birlikte katılan Başbakan Trudeau, objektiflere sürekli poz verdi.
PEMBE GÖMLEKLE BOY GÖSTERDİ
Sıradışı Başbakan pembe gömleği, beyaz pantalonuyla birlikte eşcinsel Kanada vatandaşlarıyla sokaklarda yürüdü.
EŞCİNSEL YÜRÜYÜŞÜNE KATILAN İLK BAŞBAKAN
Dünyanın yakışıklı Başbakan olarak tandığı Trudeau gazatelecilere "Halifax'ta düzenlenen eşcinsel yürüyüşüne katılan ilk Başbakan oluyorum. Ama ben ileriye dönük biriyim" dedi.
ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİP HİNDU TAPINAĞINA GİTTİ
Renkli görüntülerin ardından Justin Trudeau üstünü değiştirdi, Toronto'daki bir Hindu tapınağında onuncu yıl kutlama etkinliklerine katıldı. Hindu inancına mensup Kanada vatandaşlarıyla dua etti.
Kaynak: haberinburada
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