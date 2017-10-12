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Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!
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Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU, BEYAZ SARAY'A EN EFENDİ ÇORAPLARIYLA GİTTİ!

ABD Başkanı Trump ile Kanada Başbakanı Trudeau'nun Beyaz Saray'daki görüşmesine Trudeau'nun çorapları damga vurdu. Trudeau, renkli ve sıradışı çoraplarıyla biliniyor.

Tarih : 12 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi.

TRUMP İLE MELANIE KARŞILADI

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin arifesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi. Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau'yu Donald Trump ve eşi Melania karşıladı.

Kanada Başbakanı Trudeau ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine Melanie Trump ve Sophie Gregoire Trump'da katıldı.

EN EFENDİ ÇORAPLARINI BEYAZ SARAY'A SAKLAMIŞ

Görüşmede Trudeau'nun çorapları dikkat çekti. Uçuk renklerde ve sıradışı çoraplar giymesiyle bilinen Kanada Başbakanı, en efendi çoraplarını Beyaz Saray'daki görüşmeye ayırmış yorumları yapıldı.

İŞTE KANADA BAŞBAKANI'NIN ÇOK KONUŞULAN ÇORAPLARI

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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