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Kanada Başbakanı ördekli çoraplarıyla ortalığı kasıp kavurdu

KANADA BAŞBAKANI ÖRDEKLİ ÇORAPLARIYLA ORTALIĞI KASIP KAVURDU

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'na ilginç çoraplarıyla bir kere daha damgasını vurdu.

Tarih : 27 Ocak 2018, 15:50
Puan Ver : Kanada Başbakanı Ördekli Çoraplarıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu(9/10)5

Renkli kişiliğiyle adından söz ettiren ve kendisine büyük bir hayran kitlesi edinen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na da damga vurdu.

BU DEFA ÖRDEKLİ GİYDİ

Justin Trudeau ilginç kişiliğinin yanı sıra giydiği çoraplarla da adından sık sık söz ettiriyor. Daha önce Star Wars'tan pek çok farklı figüre kadar onlarca değişik çorap giyen Trudeau bu sefer mor zemin üzerine sarı ördeklerle süslü bir çorap giyerek ilginç kreasyonuna bir yenisini ekledi. Trudeau çorabıyle yine herkesin önüne geçmeyi başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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