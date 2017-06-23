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KAN STOKLARI KRİTİK SEVİYEYE YAKLAŞTI!


KAN STOKLARI KRİTİK SEVİYEYE YAKLAŞTI!
Tarih : 23 Haziran 2017, 09:34
Puan Ver : Kan Stokları Kritik Seviyeye Yaklaştı!(9/10)6


Türk Kızılayı Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, 500 ünite civarında kan stoklarının kaldığını belirterek, "Ramazan ayından önceki stoklarımızda çok ciddi bir düşüş oldu. Stoklarımız şu anda kritik seviyeye doğru yaklaştı" dedi.



IHA'nın haberine göre, Dr. İbrahim Çelik, Van'da bulunan Güneydoğu Bölge Kan Merkezinin 5 ilde ve bağlı ilçelerde bulunan yaklaşık 40 hastanenin kan ihtiyacını karşıladığını söyledi. Çelik, "2017 yılı için yıllık bazda 36 bin ünite kan hedefimiz var ve haziran ayı itibarıyla yaklaşık 5,5 aylık dönemde 18 bin ünite kan bağışı alarak bu hedefimizin önünde devam ediyoruz. Ramazan aylarında kan bağış oranları diğer aylara nazaran düşmektedir. Bu düşüşten dolayı hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına bizler daha öncesinde çeşitli önlemler almaktayız" dedi.



 



kaynak:habertürk








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