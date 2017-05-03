KAN KIRMIZI GÖLET! HER YIL İÇMEK İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR...
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, terk edilen demir madeninde yer altından çıkan doğal maden suyunun oluşturduğu ‘kızıl gölet', görenleri hayrete düşürdü. ‘Acı su' olarak nitelendirilen doğal maden suyunun, başta sindirim olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu kabul ediliyor. Özellikle yaz aylarında on binlerce ziyaretçi, bölgedeki apart otellerde konaklayıp, kaynaktan doğal olarak yeryüzüne ulaşan ‘acı su'dan içerek sağlığına kavuşmayı umuyor.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi, doğal maden suyu kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölge olarak biliniyor. İlçenin 3 ayrı bölgeden yeryüzüne ulaşan ve ‘acı su' olarak nitelendirilen doğal maden suyunun, başta sindirim olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu kabul ediliyor. Özellikle yaz aylarında çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu illerinden olmak üzere 10 binlerce ziyaretçi, ilçenin İçmeler olarak adlandırılan bölgesine akın ediyor. Çoğu ziyaretçi, buradaki apart otellerde konaklayıp, kaynaktan doğal olarak yeryüzüne ulaşan ‘acı sudan' içerek sağlığına kavuşmayı amaçlıyor.
kaynak:hürriyet
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