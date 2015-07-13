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KAN DONDURAN ANLAR! KAFASINA BÖYLE SIKTI


KAN DONDURAN ANLAR! KAFASINA BÖYLE SIKTI
Tarih : 13 Temmuz 2015, 14:16
Puan Ver : Kan Donduran Anlar! Kafasına Böyle Sıktı(6/10)3


İnegöl'de mobilya fabrikası açmaya hazırlanan Gıyasettin Serbest, fabrikanın yapım işini bir müteahhite verdi. İddiaya göre, Tacettin Başoral isimli müteahhit işi yarıda bıraktı. Gıyasettin Serbest konuyu konuşmak için oğlu Erkan Serbest'i de yanına alarak Başoral ile konuşmak için Tophane Meydanı'na geldi. İki taraf da konuşmaya yakınları ve silahla geldiler.



Buradaki konuşma esnasında tartışma çıkınca Erkan Serbest, Tacettin Başoral'ı kasığından silahla yaraladı. Buna cevap veren karşı Başoral Erkan Serbest'i başından silahla ağır yaraladı. Peşpeşe silah sesleri üzerine çevredekiler büyük şok yaşadılar.



Tacettin Başoral, yaralı olarak yerde yatarken kanamayı durdurmak için kendisine müdahale etmeye çalışıldı. Ancak bu esnada; çatışmada oğlu ağır yaralanan Gıyasettin Serbest silahla yanına yaklaşıp başına bir kez ateş etti. Başoral orada hayatını kaybetti. O anlar ise bir amatör tarafından saniye saniye görüntülendi. Gıyasettin Serbest, öldürdüğü Tacettin Başoral'a yardım eden bir kişiye de ateş etti ancak silah tutukluk yaptığı için o kişi kurtuldu.








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