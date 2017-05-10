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kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı

KAN DAVASI CİNAYETİNİN ZANLISI TUTUKLANDI

Balıkesir'in Manyas İlçesi'nde, kan davası nedeniyle, kendisini 'kurye' olarak tanıtıp evinin önüne çağırdığı 72 yaşındaki Derviş Karataşı tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olan 30 yaşındaki Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 12:05
Puan Ver : Kan Davası Cinayetinin Zanlısı Tutuklandı(9/10)7


Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde oturan Mustafa A., önceki gün Bursa'ya gelip geceyi Mustafakemalpaşa İlçesi'nde bir otelde geçirdi. Dün Sabah saatlerinde taksiyle Balıkesir'in Manyas İlçesi'ne giden Mustafa A., Derviş Karataş'ın Çarşı Mahallesi Huzur Sokak'taki evine giderek kendisini kargo taşıyan kurye olarak tanıttı. Evinin bahçesine çağırdığı Karataş'ın kimlik bilgilerini alıp emin olan Mustafa A., daha sonra tabancası ile yakın mesafeden ateş ettiği 6 çocuk babası Devriş Karataş'ı öldürdü.



Şüpheli Mustafa A. polise teslim olurken, Derviş Karataş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Poliste şüpheli Mustafa A.'nın verdiği ilk ifadede cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Mustafa A. ifadesinde, "Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde babam 22 yıl önce öldürüldü. Ben o zaman çocuktum. Derviş Karataş'ı, bu cinayetin işlenmesinden sorumlu tutuğum için vurdum" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kan  Davası  Cinayetinin  Zanlısı  Tutuklandı    haber

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