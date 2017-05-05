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KAN DAVASI ÇIKTI! 'ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR, EKMEK BİLE ALAMIYOR'


KAN DAVASI ÇIKTI! 'ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR, EKMEK BİLE ALAMIYOR'
Tarih : 05 Mayıs 2017, 17:28
Puan Ver : Kan Davası Çıktı! 'çocuklar Okula Gidemiyor, Ekmek Bile Alamıyor'(6/10)5


Adana'da 56 yaşındaki Müslüm Üzer'in öldüğü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ile torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer'in ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden Müslüm Üzer'in kardeşi Mehmet Üzer, ailesinin sürekli tehdit edildiğini, çocuklarının okula gidemediğini, ekmeklerini bile komşularından aldıkları söyledi.



Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte 17 Nisan'da 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden kent merkezine hareket etti.



Taşçı kavşağında dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği belirsiz kişilerce kalaşnikof ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda Müslüm Üzer öldü, oğlu Orhan ile torunu Hüseyin Üzer ise ağır yaralandı. Saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesi ile ilgili olabileceğini değerlendirenÿ katli zanlısı 17 yaşındaki K.K. ile 13 kişi gözaltına alındı. Suriyeli olan K.K. ile 5 kişi tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Kan  Davası  Çıktı    Çocuklar  Okula  Gidemiyor  Ekmek  Bile  Alamıyor    
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