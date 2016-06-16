

Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası asılı kalırken sürücü kamyonun kupasıyla kaçarak kayıplara karıştı.







Olay saat 00.50 sıralarında TEM otoyolu Başakşehir Mevkii Olimpiyat Stadı'na giden yan yolda meydana geldi. Damperi açık unutulan kamyon, trafik uyarı levhalarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasa kamyondan koparak direkte asılı kaldı. Plakası henüz tespit edilemeyen sürücü kamyonun kupasıyla kaçarak kayıplara karıştı. Uyarı levhalarının bulunduğu demir blokla asfalt arasına sıkışan kamyonun kasası şaha kalktı. Kaza nedeniyle Olimpiyat Stadı yolu çift yönlü olarak trafİğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışmanın ardından kamyonun kasası vinç yardımı ile asılı olduğu yerden kurtarıldı.