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Kamyonetten Düşen Koca Plastik Borunun Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

KAMYONETTEN DÜŞEN KOCA PLASTİK BORUNUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Sultanbeyli'de kamyonetin kapalı kasasının üst bölümüne kontrolsüz şekilde yüklenen koca plastik borunun düştüğünü son anda fark eden dikkatli adam, bir adım geri atarak ölümden döndü.

Tarih : 23 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : Kamyonetten Düşen Koca Plastik Borunun Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu(8/10)4

Sultanbeyli'de kamyonetin kapalı olan kasasının üst bölümüne güvenlik önlemi alınmadan yüklenen plastik borunun düştüğünü son anda fark eden adam bir adım geri atarak ölümden döndü.

BİR ADIMLA ÖLÜMDEN DÖNÜŞ

Sultanbeyli'de seyir halinde olan kamyonetin kapalı kasasının üst kısmına güvenlik önlemi alınmadan kontrolsüz bir şekilde yüklenen plastik boru yürekleri ağızlara getirdi. Plastik borunun kamyonetin hareketi nedeniyle sarkmaya başladığını gören başka bir sürücü cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Tam bu sırada park halindeki aracına binmeye çalışan bir kişi kamyonetin üzerindeki plastik borunun düştüğünü son anda fark ederek bir adım geri atıp ölümden döndü.

İNANILMAZ KURTULUŞ CEP TELEFONUYLA ÇEKİLDİ

Kamyonetten yükünün düştüğünü gören şoför sağa çekerken, yaşanan inanılmaz kurtuluş ve yükün düşmesi ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan bir kamyonun üstündeki yükünün düştüğü ve bir aracın aynasını kırdığı görülürken, bir adamına altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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