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kamyonet otomobille çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

KAMYONET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

Bursa'nın İznik İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirdi, 2 kişi de yaralandı

Tarih : 26 Nisan 2016, 09:17
Puan Ver : Kamyonet Otomobille Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı(10/10)10


Bursa'nın İznik İlçesi'nde, Hisardere köyü istikametinden giden İsmail Palta idaresindeki 16 H 1139 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mustafa Acar yönetimindeki 16 H 4449 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın andından çarpışmanın şiddetiyle Acar'ın kullandığı otomobil zeytinliğe uçtu.

Kazada otomobilde bulunan 18 yaşındaki Mustafa Berk Esen ve 18 yaşındaki İbrahim Kavas, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüsü Mustafa Acar ile aynı araçta bulunan Hasan Balı ve Kamyonet sürücüsü İsmail Palta yaralandı.



Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Hasan Balı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin cenazesi İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.








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