KAMYONET KALDIRIMA DALDI, KAMERA ANBEAN KAYDETTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Karaman'da, kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Karaman'da, kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgilere göre, Burak Yıldız (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı kamyonet, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde önce kaldırımda bekleyen Ali Rıza Kuku'ya (42) ardından büfe önünde oturan Meltem Azman'a (21) çarptı.
KAMYONUN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kazada, yaralanan Kuku, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Yıldız ile kamyonetin çarptığı Azman'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZA ANBEAN KAYDEDİLDİ
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, hızla gelen kamyonetin kaldırımda duran Kuku'ya çarptığı görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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