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Kamyonet kaldırıma daldı, kamera anbean kaydetti: 1 ölü, 2 yaralı

KAMYONET KALDIRIMA DALDI, KAMERA ANBEAN KAYDETTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Karaman'da, kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Tarih : 19 Şubat 2018, 23:10
Puan Ver : Kamyonet Kaldırıma Daldı, Kamera Anbean Kaydetti: 1 Ölü, 2 Yaralı(6/10)2

Karaman'da, kamyonetin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, Burak Yıldız (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı kamyonet, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde önce kaldırımda bekleyen Ali Rıza Kuku'ya (42) ardından büfe önünde oturan Meltem Azman'a (21) çarptı.

KAMYONUN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazada, yaralanan Kuku, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Yıldız ile kamyonetin çarptığı Azman'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hızla gelen kamyonetin kaldırımda duran Kuku'ya çarptığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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