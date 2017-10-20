Esenyurt'ta kamyonetin içerisinde unutulan ve kilitli kalan bebek havasızlıktan ağlamaya başladı. Mahalleli panik içinde itfaiyeyi ararken, ekiplerin balyozla kapıyı kırmasıyla bebek son anda kurtarıldı.

KAMYONETİN İÇİNDE MAHSUR KALDI

İzmir'de serviste unutulan bir çocuk hayatını kaybetmiş, Ataköy'de iki küçük çocuk kilitli kaldıkları araçtan itfaiye tarafından kurtarılmıştı. Bu haberlere bir yenisi de Esenyurt'ta eklendi. Sabah erken saatlerde ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu kamyonetin içinde kapalı kalan bebek, ekipleri alarma geçirdi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMAYA BAŞLADI

Zaman geçtikçe içerideki havanın azalması bebeği korkuttu. Hüngür hüngür ağlayan bebeği kurtarmak için mahalleli seferber oldu. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri çareyi, kamyonetinin camını kırmakta buldu. Ekipler ellerindeki balyoz ile bebeğe zarar vermeden arabanın camını kırdı. Dışarıya çıkartılan bebeğin ailesi ise rahat bir nefes aldı. Yaklaşık 1 saat aracın içinde kalan bebek sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

BEBEĞİN ANNESİNDEN GAZETECİLERE TEPKİ

Öte yandan, bebeğin annesi görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada