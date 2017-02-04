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kamyonet binanın üzerine düştü!

KAMYONET BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ!

Araç sürücüsü 41 yaşındaki Cenk Ali Sağlam hayatını kaybetti

Tarih : 04 Şubat 2017, 12:12
Puan Ver : Kamyonet Binanın Üzerine Düştü!(5/10)4


Trabzon'da kamyonetin yol kenarındaki korkulukları kırarak bina üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde Atapark-Erdoğdu yolu başlangıcında 41 yaşındaki Cenk Ali Sağlam'ın kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak, yolun alt kısmında Zağnos Vadisi'nde bulunan kültür merkezi binasının üzerine düştü.



 



kaynak:habertürk








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