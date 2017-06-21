KAMYONCULAR KÜLLİYE'YE PARK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı meslek gruplarından esnafla iftar sofrasında bir araya geldi. AA'nın geçtiği fotoğrafta, iftara katılan kamyoncuların araçlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne park etmeleri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananları anımsattı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar