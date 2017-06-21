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KAMYONCULAR KÜLLİYE'YE PARK ETTİ


KAMYONCULAR KÜLLİYE'YE PARK ETTİ
Tarih : 21 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Kamyoncular Külliye'ye Park Etti(7/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı meslek gruplarından esnafla iftar sofrasında bir araya geldi. AA'nın geçtiği fotoğrafta, iftara katılan kamyoncuların araçlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne park etmeleri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananları anımsattı.








Etiketler: Kamyoncular  Külliye  Ye  Park  Etti    haber

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