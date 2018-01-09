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Kamyon Ve Otobüsler Zorunlu Durumlarda Kamu Hizmetine Alınacak
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Kamyon ve Otobüsler Zorunlu Durumlarda Kamu Hizmetine Alınacak

KAMYON VE OTOBÜSLER ZORUNLU DURUMLARDA KAMU HİZMETİNE ALINACAK

Devlet, kamyon ve otobüsleri, darbe girişimi gibi milli güvenliği tehdit eden konularda kamu hizmeti için çağırabilecek.

Tarih : 09 Ocak 2018, 19:00
Puan Ver : Kamyon Ve Otobüsler Zorunlu Durumlarda Kamu Hizmetine Alınacak(9/10)5

15 Temmuz'da gönüllü olarak tankların önünü keserek önemli bir kamu görevi yapan kamyon ve otobüs sahiplerine yönelik önemli bir yükümlülük getirildi. Devlet, kamyon ve otobüsleri, darbe girişimi gibi milli güvenliği tehdit eden konularda 'kamu hizmeti' için çağırabilecek.

BAKANLIK KAMU HİZMETİ SÖZLEŞMESİ YAPABİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ulaştırma Bakanlığı, güzergah belirlemek suretiyle yetki belgesi olan araç sahipleriyle 'kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi' yapabilecek.

NATO HAREKATLARI VE TATBİKATLARINDA DA AYNI UYGULAMA YAPILACAK

Eski yönetmelikte göç, afet ve acil durumlar ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi hallerde uygulanan konulara yenileri eklendi.

Yeni uygulamada 'milli güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar' vurgusu yapılırken NATO harekatları ve tatbikatlarında da aynı uygulama yapılabilecek. Söz konusu değişiklik, uzun bir süredir ilgili STK'ların görüşünde olan taslak yönetmelikte de yer almamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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