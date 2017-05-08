KAMUYA 90 BİN ELEMAN ALINACAK
Türkiye'de istihdam seferberliği sürerken buna kamu da katıldı. 4 ayda 1 milyondan fazla vatandaş iş bulurken kamu da 90 bin yeni eleman almak için düğmeye bastı
Türkiye'de istihdam seferberliği sürerken buna kamu da katıldı. 4 ayda 1 milyondan fazla vatandaş iş bulurken kamu da 90 bin yeni eleman almak için düğmeye bastı
Teknolojik makinelerin ulaşamadığı dağ köylerinde ise eski usul makineleri kullanabilenler mühendis maaşı kazanmaya başladı. Aydın'da tarım işçilerine gündelik olarak 45 TL ile 70 TL arasında yevmiye ödenirken, tırpan kullanmayı bilenlere ise iki kat yevmiye ödeniyor.
kaynak:milliyet
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