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KAMUYA 60 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK


KAMUYA 60 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK
Tarih : 03 Kasım 2016, 14:23
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gündeme ve kamuya personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzionğlu'nun sözlerinden önemli satırbaşları şöyle:





'AĞIRLIKLI OLARAK EĞİTİM, SAĞLIK VE EMNİYET...'







"Kamuda 2017 yılında 60 bin yeni kişi istihdam edilecek. Bunlar ağırlıklı olarak Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğünde olacak.

 



'MİLLETİN PARASIYLA MİLLETE HAİNLEK YAPAMAYACAKLAR'







Bundan sonraki süreçle ilgili bu millete bela olabilecek, tuzak kurabilecek başta FETÖ'nün mensupları olmak üzere millete ve devlete hizmetle ilgili sorumluluk taşıyan hiç kimse, milletin ve devletin hiçbir kurumunda barınamayacak. Hem milletin parasını alacak, imkanını alacak hem de hainlik yapacak. Buna asla fırsat verilmeyecek, şimdi temizlik süreci 16 Temmuz'dan itibaren olağanüstü hal ile başladı.








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