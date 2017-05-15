

Kamuya bu yıl aralarında 20 bin öğretmen, 24 bin askeri, 15 bin büro çalışanı ve 2 bin 500 polisin bulunduğu olduğu 61 bin 500 personel alınacak. ÇAYKUR tarafından bin 500 mevsimlik işçi alımı için çalışmalara başlanırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından da 2 bin 500 personel kadrosu için talepte bulunuldu.



Kamuya bu yıl aralarında 20 bin öğretmen, 24 bin askeri personel, 15 bin büro personeli ve 2 bin 500 polisin olduğu yaklaşık 60 bin personel alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu yılın başında başlatılan İstihdam Seferberliğine kamu da katkı vermeye devam ediyor.







Mayıs itibarıyla 1 milyon kişinin istihdamına imkan sağlanan seferberlik kapsamında, kamu kuruluşlarınca başta öğretmen, polis ve askeri personel olmak üzere ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkıldı.







Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığına alınacak 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş olmak üzere 24 bin personel için 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular, 1 Aralık 2017'ye kadar devam edecek.







Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 bin 570 sınıf öğretmeni, 2 bin 193 İngilizce öğretmeni, 2 bin 143 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni başta olmak üzere toplam 20 bin öğretmen alımı yapılacak. 20 bin öğretmen için mülakatlara devam eden Bakanlık tarafından, ağustos ayından sonra da ilave 10 bin öğretmen alımı için ilana çıkılacak.







kaynak:sabah