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Kamuya 30 bin personel alınacak! İşte tüm detaylar

KAMUYA 30 BİN PERSONEL ALINACAK! İŞTE TÜM DETAYLAR

Önümüzdeki dönem başta bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları 30 binin üzerinde personel alımı yapacak.

Tarih : 15 Ekim 2017, 17:00
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Savcısından askerine, infaz memurundan sanatçısına her kurum eleman arıyor. Önümüzdeki dönem başta bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları 10 binin üzerinde eleman alacak. Adalet Bakanlığının istihdam edeceği 8 bine yakın eleman ve Milli Savunma Bakanlığı'nın alacağı 26 bin sözleşmeli personel ile kamu, 30 binin üzerinde istihdam yaratacak.

10 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Kamuya 10 bin sözleşmeli personel alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın alacağı 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş ile kamu, 30 binin üzerinde yeni istihdam yaratacak. Önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı'ndan sonra en çok personel alımı yapacak olan Bakanlık ise Adalet Bakanlığı olacak. Adalet Bakanlığı geçen hafta bin 500 adli yargı hakimi ve savcı alacağını duyurmuş ve adayların 24 Aralık tarihine kadar başvurmasını istemişti. Şimdi ise Bakanlık, adli yargıda görev yapmak için 2250'si zabıt katibi, 250'si mübaşir olmak üzere 2500 sözleşmeli personel alımı yapacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK KURUMLAR

Bakanlık ayrıca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile de 3222 infaz ve koruma memuru, 89 ceza infaz kurumu katibi, 58 sağlık memuru, 91 teknisyen, 75 şoför, 42 aşçı, 34 destek elemanı olmak üzere toplam 3611 sözleşmeli personel daha alacak. Böylece Adalet Bakanlığı önümüzdeki dönemde 8 bine yakın sözleşmeli personel alımı yapacak. Adalet Bakanlığı'nın dışında Orman Genel Müdürlüğü, orman muhafaza memurluğu için de 125 sözleşmeli personel alacak. Hazine Müsteşarlığı, TÜBİTAK, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı da önümüzdeki dönemde sözleşmeli personel alacak kurumlar arasında.

ADLİ YARGI PERSONELİ

Adli yargıda görev yapacak adaylarda aranan şartlar ise 35 yaşını bitirmemiş, askerlik ile ilişkisinin bulunmuyor olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak. Ayrıca, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavlara katılacak adayların Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) 70 ve üzeri puan alması da gerekiyor. Sözleşmeli zabıt kâtipliği için başvuracakların da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Başvurular ise 24 Ekim tarihine kadar yapılacak.

İNFAZ KORUMA MEMURU

İnfaz koruma memurluğu için başvuracak adaylarda aranan şartlar ise devlet memurluğu için aranan şartların dışında KPSS'den en az 70 puan almak, 30 yaşını bitirmemiş olmak. Ayrıca sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, erkeklerde 170 cm, kadınlarda da 160 cm'den kısa olmamak şartları aranıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli büro personeli için başvuracak adaylarda da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak şartları da aranıyor. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi ise 25 Ekim günü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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