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Kamuya 110 Bin Yeni Personel Alınacak

KAMUYA 110 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

İstihdam seferberliği kapsamında, 2018'de kamuya 110 bin yeni personel alınacak.

Tarih : 02 Ocak 2018, 12:50
Puan Ver : Kamuya 110 Bin Yeni Personel Alınacak(9/10)5

Türkiye'de işsizlik oranı çok yüksek. Eylül itibarıyla yüzde 10.6. Ekonominin iyi gidip gitmediğinin en önemli göstergelerinden birisi olan işsizliği azaltabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde, geçen yıl istihdam seferberliği başlatıldı. Artı 1 istihdam yaratana teşvikler verildi. 2018'de de artı 2 istihdam yaratana yeni teşvikler yolda. İşsizlikte hedef tek hane.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Özel sektör ile birlikte yürütülen bu gayretlerin yanında, kamuya da yeni alımlar sürecek. Pek çok bakanlık, bu yıl yeni istihdam için kadro açtı. Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde 2018'de kamuya 110 bin kişi daha alınacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın devamında bazı bakanlıkların kaç kişi alacağına ilişkin bilgiler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmen duyurulan kadro 40 bini aşıyor. (Posta)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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