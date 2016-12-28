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Kamudaki Dağınıklık Giderildi, Ödül Tek Bir Yerde Toplandı
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KAMUDAKİ DAĞINIKLIK GİDERİLDİ, ÖDÜL TEK BİR YERDE TOPLANDI


KAMUDAKİ DAĞINIKLIK GİDERİLDİ, ÖDÜL TEK BİR YERDE TOPLANDI
Tarih : 28 Aralık 2016, 13:23
Puan Ver : Kamudaki Dağınıklık Giderildi, Ödül Tek Bir Yerde Toplandı(9/10)10


 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Marifet iltifata tabidir sözünden hareketle bu ödülleri veriyoruz. Geçmişte dağınık bir şekilde farklı kamu kurumları tarafından yapılan bu ödülleri artık Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplayarak en itibarlı hale getirdik." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü tevdi edeceğimizi kültür sanat bilim insanlarımızı ve onların temsilcilerini tebrik ediyorum. Türkiye'nin kültür sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye çok büyük hizmet vermektedir. Teşekkürü ziyadesiyle hak eden kültür, sanat, bilim insanlarımıza devletimizin ve milletimizin şükranlarını ifade etmeyi amaçlıyoruz. Hiç şüphesiz onların gerçek yeri milletimizin kalbi, gönlü, hafızasıdır. Verdiğimiz ödül sadece bu ahde vefanın tescilidir. Kültür ve sanat adamlarımızın ülkemize katkıları güvenlikten ekonomiye, sağlıktan spora kadar diğer hizmetlerden daha az, daha aşağı görülemez. Kültür sanatta gelişemeyen bir ülkenin gerçek anlamda bağımsız olabilmesi en azından bağımsızlığını sürdürebilmek mümkün değildir. Maalesef ülke olarak bu gerçeği yeteri kadar kabul edemediğimizi söylemeliyiz.



 



kaynak:sabah








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