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KAMUDA GÖREVDEN ALINANLARIN SAYISI 66 BİNİ AŞTI


KAMUDA GÖREVDEN ALINANLARIN SAYISI 66 BİNİ AŞTI
Tarih : 29 Temmuz 2016, 13:30
Puan Ver : Kamuda Görevden Alınanların Sayısı 66 Bini Aştı(5/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda yürütülen çalışmalar kapsamında 66 bin  36 personel görevden uzaklaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta  olmak üzere ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşlarda ise 15 Temmuz'dan bugüne  kadar 5 bin 412 personel açığa alındı.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile  ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKSAT  AŞ, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  (ÖİB), Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Devlet Hava Meydanları İşletmesi  (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) da aralarında bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunda görevden uzaklaştırma  işlemi gerçekleştirildi.








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