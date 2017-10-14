KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İÇİN 219 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK
İstihdam seferberliğiyle kamu kuruları ve özel sektörde personel alımına hız verildi. İŞKUR verilerine göre kamu ve özel sektörde toplam 219 bin personel için ilanlar açıldı.
İŞKUR'da açık işlerin sayısı 139 bin 613'e ulaşırken, kamu kurumları da 79 bin 321 personel alımı için düğmeye bastı. Toplum yararına işler için 40 bin işçi aranıyor. Milli Savunma Bakanlığı 24 bin erbaş alımı yapacak.
KAMUYA PERSONEL ALIMI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
İstihdam seferberliği ile özel sektör eleman alımında gaza basarken, kamu kurumları da personel istihdamına hız verdi. İş arayanlar ile işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işlerin sayısı 139 bin 613'ü bulurken, kamuda da 79 bin 321 personel alımı için başvurular alınıyor. Yani kamuya ve özel sektöre halen 218 bin 934 personel aranıyor.
İLK SIRADA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YER ALIYOR
Kamuda kurum olarak alımlarda ilk sırada Milli Savunma Bakanlığı yer alıyor. Bakanlık, 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı yapacak. Bunun için başvurular 1 Aralık'a kadar alınacak. Personel alımlarında ikinci sırada ise Adalet Bakanlığı var. Bakanlık; 3 bin 222'si gardiyan, 2 bin 500'ü sözleşmeli personel, bin 500'ü hakim ve savcı adayı olmak üzere 7 bin 553 personel arıyor. Başvurular; sözleşmeli personel için 24 Ekim'e, gardiyan alımları için 25 Ekim'e, hakim ve savcı adayları için 8 Kasım'a kadar alınacak.
ÖZEL SEKTÖRE ON BİNLERCE YENİ ELEMAN
İŞKUR vasıtasıyla toplum yararına işler için de 40 bin eleman aranıyor. İŞKUR'daki açık işlerde ilk sırayı ise beden işçileri alıyor. Ülke genelinde özel sektör firmaları 42 bin 416 beden işçisi arıyor. Firmalar, 6 bin 21 satış danışmanı, 4 bin 568 temizlik görevlisi, 3 bin 538 garson, 3 bin 345 güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR'a başvurmuş durumda.
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyükerşen'den Çevreyi Kirletenlere 'çekirdek Çitleyen Eşek'le Gönderme
- Başbakan Yıldırım: Sınırımızda Terör Devletine İzin Vermeyeceğiz
- Katili Ateş Açıyorken Helin Gözlerini Kapatıp Yapma Diye Haykırmış
- Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı
- Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İngiltere Liginde Haftanın Maçında Livepool İle Manchester United Golsüz Berabere Kaldı
- Karabükspor Yeni Hocasıyla Siftah Yaptı
- Hafta Sonu Ronaldo'yu Savunacak Oyuncu, Tren Beklerken Görüntülendi
- Kazada Ölen Futbolcularının Adını Kulübe Verdiler
- Negredo'nun Gol Atamamasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi
DÜNYA HABERLERİ
- Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
- Dünyanın En Ulaşılamaz Adası St Helena'ya Uçuşlar Başladı
- Doğum İçin Hastaneye Yatmıştı, Artık Elleri Ve Bacakları Yok
- Nostradamus'un 2018'e Ait Olduğu Düşünülen Kehanetleri İçinizi Karartacak
- Amerika Ve Rusya Yine Karşı Karşıya! Bu Kez Başrolde Pikaçu Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar